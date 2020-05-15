ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе

15.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С новой волной эпидемии могут столкнуться страны ЕС предстоящей осенью. Такое заявление сделал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Как отметил чиновник, вторая волна может сопровождаться вспышками других заболеваний, например, гриппа или кори. Поэтому при выходе из карантина правительства должны сохранять бдительность. Ранее представитель ВОЗ в России отметила, что причина такого прогноза кроется в наличии иммунитета к вирусу у маленькой прослойки населения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С новой волной эпидемии могут столкнуться страны ЕС предстоящей осенью. Такое заявление сделал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения....
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня стартуют ХVІ Международные книговедческие чтения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика