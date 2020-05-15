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В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе
15.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС новой волной эпидемии могут столкнуться страны ЕС предстоящей осенью. Такое заявление сделал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Как отметил чиновник, вторая волна может сопровождаться вспышками других заболеваний, например, гриппа или кори. Поэтому при выходе из карантина правительства должны сохранять бдительность. Ранее представитель ВОЗ в России отметила, что причина такого прогноза кроется в наличии иммунитета к вирусу у маленькой прослойки населения.
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С новой волной эпидемии могут столкнуться страны ЕС предстоящей осенью. Такое заявление сделал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения....
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