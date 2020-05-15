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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За гнездами соколов можно следить онлайн Первое в этом году потомство. Соколы-пустельги вернулись в Беларусь еще в апреле и, по словам орнитологов, заняли практически все свои старые дома. Пустельга не...

Первое в этом году потомство. Соколы-пустельги вернулись в Беларусь еще в апреле и, по словам орнитологов, заняли практически все свои старые дома. Пустельга не создает гнезда самостоятельно - птицы занимают брошенные дома воронов и сорок или селятся в нишах под крышами домов. За соколами можно наблюдать и онлайн - на некоторых гнездах птиц установлены камеры, трансляция жизни птицы ведется в режиме реального времени.Продолжается акция по наблюдению за миграцией птиц "Живая весна". В этом году предвестниками весны выбрано семь птиц, среди которых белый аист, деревенская ласточка и черный стриж и золотистая щурка. Все эти птицы уже вернулись.