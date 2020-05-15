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За гнездами соколов можно следить онлайн

15.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первое в этом году потомство. Соколы-пустельги вернулись в Беларусь еще в апреле и, по словам орнитологов, заняли практически все свои старые дома. Пустельга не создает гнезда самостоятельно - птицы занимают брошенные дома воронов и сорок или селятся в нишах под крышами домов. За соколами можно наблюдать и онлайн - на некоторых гнездах птиц установлены камеры, трансляция жизни птицы ведется в режиме реального времени.

Продолжается акция по наблюдению за миграцией птиц "Живая весна". В этом году предвестниками весны выбрано семь птиц, среди которых белый аист, деревенская ласточка и черный стриж и золотистая щурка. Все эти птицы уже вернулись.

 
 
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Первое в этом году потомство. Соколы-пустельги вернулись в Беларусь еще в апреле и, по словам орнитологов, заняли практически все свои старые дома. Пустельга не...
 
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