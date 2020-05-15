Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оформить электронный билет за 20 минут до отправления Новые функции в мобильном приложении "Мой поезд" от Белорусской железной дороги. Например, электронный билет можно оформить за 20 минут до отправления. Раньше это...

Новые функции в мобильном приложении "Мой поезд" от Белорусской железной дороги. Например, электронный билет можно оформить за 20 минут до отправления. Раньше это можно было делать не ранее чем за час. Заранее теперь можно оплатить и постельное белье в поезде. Опцией можно воспользоваться при оформлении электронного билета. При этом оплата услуги автоматически включается в цену поездки.Программу планируют активно дополнять новыми функциями. Сейчас онлайн можно забронировать билет и даже выбрать место в вагоне. Сегодня приложением пользуются более ста тысяч пассажиров.