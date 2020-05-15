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Прогноз погоды на 16 мая
15.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
В ночные и утренние часы 16 мая (суббота)
местами по республике ожидаются заморозки 0, -3°С.
Минск +3 +5, +13 +15
Гродно +4 +6, +13 +15
Брест +3 +5, +14 +16
Гомель +5 +7, +16 +18
Могилев +2 +4, +14 +16
Витебск +3 +5, +13 +15
17 мая - Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-17 м/с. +13 +15
18 мая. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с. +12 +14
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Погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного...
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