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Прогноз погоды на 16 мая

15.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

В ночные и утренние часы 16 мая (суббота) 

местами по республике ожидаются заморозки 0, -3°С.

Минск +3 +5, +13 +15

Гродно +4 +6, +13 +15

Брест +3 +5, +14 +16

Гомель +5 +7, +16 +18

Могилев +2 +4, +14 +16

Витебск +3 +5, +13 +15

17 мая - Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-17 м/с.   +13 +15

18 мая. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами по городу до 15-18 м/с. +12 +14

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного...
 
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