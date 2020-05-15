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Под Минском заметили очень красивую и редкую птицу

15.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С зимовки в Беларусь прилетела золотистая щурка. У птицы яркое сине-зеленое оперение с отливом. Обычно она гнездится в карьерах или в песчаных обрывах.

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С зимовки в Беларусь прилетела золотистая щурка. У птицы яркое сине-зеленое оперение с отливом. Обычно она гнездится в карьерах или в песчаных обрывах. ...
 
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