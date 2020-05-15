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Под Минском заметили очень красивую и редкую птицу
15.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС зимовки в Беларусь прилетела золотистая щурка. У птицы яркое сине-зеленое оперение с отливом. Обычно она гнездится в карьерах или в песчаных обрывах.
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С зимовки в Беларусь прилетела золотистая щурка. У птицы яркое сине-зеленое оперение с отливом. Обычно она гнездится в карьерах или в песчаных обрывах. ...
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