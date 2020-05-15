Источник материала: БT

Интерактивные онлайн-мероприятия

Большинство опрошенных хотят двое и более детей

Онлайн-квест

Отношения с родителями

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неделя онлайн-консультаций на тему семейной поддержки и коммуникаций прошла в БГУ 15 мая - Международный день семьи. Сегодня мы побываем в Белорусском государственном университете, где эта неделя посвящена онлайн-консультациям на тему семейной...

15 мая - Международный день семьи. Сегодня мы побываем в Белорусском государственном университете, где эта неделя посвящена онлайн-консультациям на тему семейной поддержки и коммуникаций.В этом году неделя семьи в университете проходит под девизом "Здоровая семья - здоровая нация!". Психологическая служба подготовила множество интерактивных онлайн-мероприятий, которые рассказывают о том, как поддерживать близких и сохранять сплоченность семьи.В рамках недели университет также проводит социологические опросы: в прошлом году, например, более 900 студентов приняли участие и рассказали, планируют ли они иметь детей и, если да, то сколько?Кроме того, на этой неделе ежедневно через видеосвязь специалисты-психологи оказывают помощь по вопросам отношений с близкими. Мы пообщались с психологом Юлией, которая рассказала, как проходит онлайн-квест "Метафоры семьи".Карты заранее сфотографированы и отсканированы для того, чтобы провести консультацию через видеосвязь. Основаны карты на психологической методологии, разработанной психологом и художником, исходя из которых при работе со студентом можно сделать психологический анализ.Психологический центр готов оказать помощь в виде консультаций по любым вопросам, касающихся отношений с близкими: границы молодой семьи с родителями; отношения братьев и сестер во взрослом возрасте; семейная идентичность.Психологическая служба БГУ открыта для помощи на протяжении всего учебного года, где студенты могут не только получить консультацию, но и, например, попробовать арт-терапию - психологический метод избавления от стресса. Однако если вам все-таки нужен совет психолога, то в центре гарантируют анонимность и помощь в соответствии со всеми этическими нормами психологов.