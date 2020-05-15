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Неделя онлайн-консультаций на тему семейной поддержки и коммуникаций прошла в БГУ

15.05.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

15 мая - Международный день семьи. Сегодня мы побываем в Белорусском государственном университете, где эта неделя посвящена онлайн-консультациям на тему семейной поддержки и коммуникаций.

Интерактивные онлайн-мероприятия

В этом году неделя семьи в университете проходит под девизом "Здоровая семья - здоровая нация!". Психологическая служба подготовила множество интерактивных онлайн-мероприятий, которые рассказывают о том, как поддерживать близких и сохранять сплоченность семьи.

Руслан Попок, начальник психологической службы БГУ: "Традиционное мероприятие, которое мы делаем, - психологическое консультирование. Человек индивидуально может обратиться и рассказать о своей проблеме, получить профессиональную помощь. Для чего это сделано? Чтобы каждый человек мог подумать: может быть, пришла пора задать вопрос, который я давно хотел задать? А вот, специально приглашают к разговору, к этому откровению, к проработке этих проблем".

В рамках недели университет также проводит социологические опросы: в прошлом году, например, более 900 студентов приняли участие и рассказали, планируют ли они иметь детей и, если да, то сколько?

Большинство опрошенных хотят двое и более детей

Руслан Попок, начальник психологической службы БГУ: "Порядка 10, больше даже - 12 % из тех, кого мы опросили, хотят семью, свободную от детей. А большинство, около половины где-то - двое и более детей хотят".

Онлайн-квест

Кроме того, на этой неделе ежедневно через видеосвязь специалисты-психологи оказывают помощь по вопросам отношений с близкими. Мы пообщались с психологом Юлией, которая рассказала, как проходит онлайн-квест "Метафоры семьи".

Юлия Яцкевич, педагог-психолог: "Существует такой чудесный психологический инструмент - метафорические карты. Этот онлайн-квест строится по принципу проективности психики". 

Карты заранее сфотографированы и отсканированы для того, чтобы провести консультацию через видеосвязь. Основаны карты на психологической методологии, разработанной психологом и художником, исходя из которых при работе со студентом можно сделать психологический анализ.

Юлия Яцкевич, педагог-психолог: "Мы предлагаем ребятам поискать какие-то ресурсные состояния, какие-то эмоционально приятные состояния и т. д. в образах, но мы предлагаем это сделать после того, как они выполнят наши задания. Задания наши связаны, так как у нас идет неделя семьи, они связаны с семьей, то какие-то вещи, которые можно сделать для близких, какие-то теплые слова, которые можно сказать". 

Психологический центр готов оказать помощь в виде консультаций по любым вопросам, касающихся отношений с близкими: границы молодой семьи с родителями; отношения братьев и сестер во взрослом возрасте; семейная идентичность.

Отношения с родителями

Юлия Яцкевич, педагог-психолог: "Одна из топ-тем - это тема отношений с родителями. Тут меня все психологи поймут, да и все люди, в принципе, тоже: все наши вопросы, они произрастают из детства, из тех ситуаций, которые у нас были, из тех коммуникаций, семейных сценариев и прочее".

Психологическая служба БГУ открыта для помощи на протяжении всего учебного года, где студенты могут не только получить консультацию, но и, например, попробовать арт-терапию - психологический метод избавления от стресса. Однако если вам все-таки нужен совет психолога, то в центре гарантируют анонимность и помощь в соответствии со всеми этическими нормами психологов.

 
 
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15 мая - Международный день семьи. Сегодня мы побываем в Белорусском государственном университете, где эта неделя посвящена онлайн-консультациям на тему семейной...
 
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