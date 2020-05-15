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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону С учетом безбарьерной среды и для более комфортного отдыха пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону. Обновили оборудование на побережьях,...

С учетом безбарьерной среды и для более комфортного отдыха пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону. Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания. В скором времени появится и больше фуд-кортов. Это касается территорий возле водохранилища Дрозды, а также Цнянского и Заславского. Кстати, на последнем оборудовали и инклюзивный пляж.Ежегодно обновляют и песчаное покрытие. Для этого привозят песок высокого класса из карьеров Смолевичского района. На побережьях его постоянно убирают с помощью специальной техники.