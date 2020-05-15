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Пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону

15.05.2020 18:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С учетом безбарьерной среды и для более комфортного отдыха пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону. Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше кабинок для переодевания. В скором времени появится и больше фуд-кортов. Это касается территорий возле водохранилища Дрозды, а также Цнянского и Заславского. Кстати, на последнем оборудовали и инклюзивный пляж.

Ежегодно обновляют и песчаное покрытие. Для этого привозят песок высокого класса из карьеров Смолевичского района. На побережьях его постоянно убирают с помощью специальной техники.

 
 
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С учетом безбарьерной среды и для более комфортного отдыха пляжи столицы и Минского района подготовили к купальному сезону. Обновили оборудование на побережьях,...
 
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