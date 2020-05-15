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Аграрии начинают заготовку кормов
15.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдними из первых на укос травы вышли хозяйства Смолевичского района. Запас сбалансированного рациона животных - важный аспект в успешности сельхозпредприятий. Поэтому технику готовить начали заранее. Например, Смолевичский райагросервис в этом году работает с автоновинками: многофункциональная косилка убирает однолетний райграс. Это злаковая культура отлично перезимовала. По питательным веществам ее сравнивают с люцерной.
Сев кукурузы на зерно здесь также завершили, в том числе на зеленую массу. Параллельно готовят к уборочному сезону кормоуборочные комбайны.
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Одними из первых на укос травы вышли хозяйства Смолевичского района. Запас сбалансированного рациона животных - важный аспект в успешности сельхозпредприятий....
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