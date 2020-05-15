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В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули
15.05.2020 21:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток индивидуальными способами - ружейным из засады и с подхода. Разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.
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В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток индивидуальными...
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