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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток индивидуальными...

В Беларуси открыт сезон охоты на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток индивидуальными способами - ружейным из засады и с подхода. Разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите