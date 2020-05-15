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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночные заморозки повлияли на состояние растений в полях Аграрии адаптировались к изменчивым условиям погоды. Больше всего ночные заморозки мая повлияли на теплолюбивые культуры - кукурузу и просо. Особенно, в южных...

Аграрии адаптировались к изменчивым условиям погоды. Больше всего ночные заморозки мая повлияли на теплолюбивые культуры - кукурузу и просо. Особенно, в южных районах Минской области. Внимания требуют и яровые зерновые. Сейчас в почву вносят необходимые удобрения. При этом озимые ощущают себя довольно хорошо и обеспокоенности у аграриев не вызывают.