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Ночные заморозки повлияли на состояние растений в полях

15.05.2020 18:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии адаптировались к изменчивым условиям погоды. Больше всего ночные заморозки мая повлияли на теплолюбивые культуры - кукурузу и просо. Особенно, в южных районах Минской области. Внимания требуют и яровые зерновые. Сейчас в почву вносят необходимые удобрения. При этом озимые ощущают себя довольно хорошо и обеспокоенности у аграриев не вызывают.

Сергей Примаченко, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и питанию Миноблисполкома: "Мы находимся на том поле, где достаточно всего. Здесь буквально полностью отработана технология. Сегодня видно, что озимая культура хорошо развивается. Это озимая пшеница. Видно, что она в фазе выхода в трубку - переходит в следующий этап развития своего. Сегодня растения хорошо себя ведут, хорошо развиваются. Я думаю, здесь будет очень хороший результат".

 
 
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Аграрии адаптировались к изменчивым условиям погоды. Больше всего ночные заморозки мая повлияли на теплолюбивые культуры - кукурузу и просо. Особенно, в южных...
 
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