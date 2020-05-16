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До +19°С ожидается в Беларуси 17 мая

16.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В воскресенье будет облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°C до +7°C, местами прогнозируются заморозки. Днем будет от +11 до +17°C.

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В воскресенье будет облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°C до +7°C,...
 
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