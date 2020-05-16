До +19°С ожидается в Беларуси 17 мая

Источник материала: БT

В воскресенье будет облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°C до +7°C, местами прогнозируются заморозки. Днем будет от +11 до +17°C.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите