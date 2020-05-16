|
До +19°С ожидается в Беларуси 17 мая
16.05.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ воскресенье будет облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°C до +7°C, местами прогнозируются заморозки. Днем будет от +11 до +17°C.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье будет облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°C до +7°C,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)