Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что нельзя хранить на балконе? Во времена Шекспира балкон был одним из самых романтических мест. Под ним кавалеры признавались дамам в любви и исполняли серенады. Но сейчас нередко...

Во времена Шекспира балкон был одним из самых романтических мест. Под ним кавалеры признавались дамам в любви и исполняли серенады. Но сейчас нередко хозяева используют это помещение как склад. И при слове "балкон" вспоминаются строчки из стихотворения "Багаж". Диван, чемодан, саквояж, картинка, корзинка, картонка и маленькая собачонка.Виктория не может нарадоваться своей лоджией. Ее размеры - метр двадцать на три метра - позволяют хранить здесь очень много вещей, которые выбросить рука не поднимается. О том, можно ли их хранить на балконе, хозяйка не задумывалась.Хранить материалы для ремонта неопасно для жизни. Зато неблагоприятно для самих стройматериалов. Они крайне чувствительны к факторам окружающей среды. Даже на застекленном балконе цемент сыреет, фанера расслаивается, краски распадаются на составляющие.Виктория на лоджии хранит еще картофель и морковь. Держать овощи нужно в деревянном ящике. Правда, такие коробы больше подходят для сохранности овощей в зимний период. Летом нужно будет позаботиться об охлаждения ящика.Под прямыми солнечными лучами зажигалки легко взрываются. Не менее опасно оставлять горюче-смазочные материалы - они могут воспламениться от яркого солнца.В интернете пользователи выкладывают видео с печальными историями про хранение вещей на балконе.Кстати, согласно "Правилам пользования жилыми помещениями", хозяин несет ответственность за санитарное и техническое состояние своей квартиры, балкона и лоджии.В общем, балкон не место для хранения ненужных вещей. А вот уютной зоной отдыха он вполне может быть, если навести и поддерживать здесь порядок.