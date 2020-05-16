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Что нельзя хранить на балконе?
16.05.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо времена Шекспира балкон был одним из самых романтических мест. Под ним кавалеры признавались дамам в любви и исполняли серенады. Но сейчас нередко хозяева используют это помещение как склад. И при слове "балкон" вспоминаются строчки из стихотворения "Багаж". Диван, чемодан, саквояж, картинка, корзинка, картонка и маленькая собачонка.
Виктория не может нарадоваться своей лоджией. Ее размеры - метр двадцать на три метра - позволяют хранить здесь очень много вещей, которые выбросить рука не поднимается. О том, можно ли их хранить на балконе, хозяйка не задумывалась.
Вика: "После ремонта у меня пока еще пристроенные остались материалы, фанера, плинтус, стекловолокно…"
Хранить материалы для ремонта неопасно для жизни. Зато неблагоприятно для самих стройматериалов. Они крайне чувствительны к факторам окружающей среды. Даже на застекленном балконе цемент сыреет, фанера расслаивается, краски распадаются на составляющие.
Виктория на лоджии хранит еще картофель и морковь. Держать овощи нужно в деревянном ящике. Правда, такие коробы больше подходят для сохранности овощей в зимний период. Летом нужно будет позаботиться об охлаждения ящика.
Вика: "Ко мне периодически приходят гости, которые курят. Для них у меня здесь всегда лежит зажигалка".
Под прямыми солнечными лучами зажигалки легко взрываются. Не менее опасно оставлять горюче-смазочные материалы - они могут воспламениться от яркого солнца.
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска: "Хранение горючих материалов, тетрадных или книжных архивов, вещей, которые не носятся в этот сезон, не только неэстетично, но и небезопасно, потому что, к примеру, при попадании окурка от соседа сверху может начаться пожар".
В интернете пользователи выкладывают видео с печальными историями про хранение вещей на балконе.
Сергей Авхимик, главный инженер ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска: "Нельзя хранить на балконе габаритные тяжелые вещи, газовые баллоны, бытовую технику, к примеру, стиральную машину, холодильник, мебель".
Кстати, согласно "Правилам пользования жилыми помещениями", хозяин несет ответственность за санитарное и техническое состояние своей квартиры, балкона и лоджии.
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО "Городское общество защиты потребителей": "Согласно КоАП РБ, нарушение правил пользования жилыми помещениями влечет за собой штраф в размере до 30 базовых величин".
В общем, балкон не место для хранения ненужных вещей. А вот уютной зоной отдыха он вполне может быть, если навести и поддерживать здесь порядок.
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Во времена Шекспира балкон был одним из самых романтических мест. Под ним кавалеры признавались дамам в любви и исполняли серенады. Но сейчас нередко...
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