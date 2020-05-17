|
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер
17.05.2020 13:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, предприниматель. Юрию Зиссеру было 59 лет.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Есть чем поделиться? Пишите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, предприниматель. Юрию Зиссеру было 59 лет. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)