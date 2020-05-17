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Истории тех, для кого медицина стала делом жизни

17.05.2020 14:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О героях нашего времени. Точнее - героинях. Свой профессиональный праздник на неделе отметили медицинские сестры. Сейчас у них самое непростое время. Каждый день они помогают в спасении жизней.
Поэтому поздравления и благодарности многие принимали прямо на рабочем месте. Истории тех, для кого медицина стала делом жизни, собрала Александра Кавелич (видео).

 
 
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О героях нашего времени. Точнее - героинях. Свой профессиональный праздник на неделе отметили медицинские сестры. Сейчас у них самое непростое время. Каждый день...
 
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