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Истории тех, для кого медицина стала делом жизни
17.05.2020 14:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО героях нашего времени. Точнее - героинях. Свой профессиональный праздник на неделе отметили медицинские сестры. Сейчас у них самое непростое время. Каждый день они помогают в спасении жизней.
Поэтому поздравления и благодарности многие принимали прямо на рабочем месте. Истории тех, для кого медицина стала делом жизни, собрала Александра Кавелич (видео).
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О героях нашего времени. Точнее - героинях. Свой профессиональный праздник на неделе отметили медицинские сестры. Сейчас у них самое непростое время. Каждый день...
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