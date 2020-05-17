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В Беларуси с 18 по 24 мая пройдет ежегодная акция "Чистый воздух"
17.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрисоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов" поможет с вывозом мусора.
Цель акции - привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, а также важности приведения в порядок зон отдыха у водоемов и водотоков.
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Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов"...
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