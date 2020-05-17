Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с 18 по 24 мая пройдет ежегодная акция "Чистый воздух" Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов"...

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов" поможет с вывозом мусора.Цель акции - привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, а также важности приведения в порядок зон отдыха у водоемов и водотоков.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите