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В Беларуси с 18 по 24 мая пройдет ежегодная акция "Чистый воздух"

17.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов" поможет с вывозом мусора.
Цель акции - привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, а также важности приведения в порядок зон отдыха у водоемов и водотоков.

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Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Нужно помочь со сбором мусора на берегах водоемов. Организация "Белорусское общество охотников и рыболовов"...
 
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