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Проект "На контроле Президента" смотрите в среду после "Панорамы"

18.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня у белорусов на столах в достатке самых разных продуктов, выращенных на наших землях. К слову, треть всех сельскохозяйственных угодий Беларуси, а это без малого три миллиона гектаров, мелиорированные почвы. Которые еще в 70-е годы были вызволены из болотного плена. 

Но со временем природа забирает свое, и некоторые угодья вновь зарастают, при этом требование государства остается неизменным - ввести в оборот нужно все, что для этого пригодно.

Так как сегодня выполняются поручения Главы государства по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? И за счет чего далеко не дешевое удовольствие - реконструкция даже одного некогда осушенного гектара - приносит серьезную прибыль. Разберемся в очередной серии проекта "На контроле Президента". Уже в эту среду после "Панорамы".

 
 
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Сегодня у белорусов на столах в достатке самых разных продуктов, выращенных на наших землях. К слову, треть всех сельскохозяйственных угодий Беларуси, а это без...
 
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