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Акция по безопасности детей началась в Минской области

17.05.2020 14:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасатели на электронную и обычную почту присылают полезные советы и напоминают правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Видеоролики с рекомендациями по правильному обращению с огнем разместили на официальных каналах в соцсетях, а также на сайте МЧС.
Спасатели также проведут онлайн-опросы и викторины для детей и родителей. По результатам победители получат подарки. Акция продлится до 1 июня.

 
 
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Спасатели на электронную и обычную почту присылают полезные советы и напоминают правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Видеоролики с рекомендациями по...
 
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