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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция по безопасности детей началась в Минской области Спасатели на электронную и обычную почту присылают полезные советы и напоминают правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Видеоролики с рекомендациями по...

Спасатели на электронную и обычную почту присылают полезные советы и напоминают правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Видеоролики с рекомендациями по правильному обращению с огнем разместили на официальных каналах в соцсетях, а также на сайте МЧС.Спасатели также проведут онлайн-опросы и викторины для детей и родителей. По результатам победители получат подарки. Акция продлится до 1 июня.