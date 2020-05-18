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Профессии будущего требуют знания IТ-технологий
18.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTIТ-специалисты по-прежнему
БГТУ готовит востребованные кадры для IT-индустрии страныПочти 90 % выпускников Белорусского государственного технологического университета распределяются в компании-резиденты ПВТ. Согласно опросам, среди студентов IТ-специальностей - половина к началу 3 курса имеет стажировку в той или иной организации.
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IТ-специалисты по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке труда. По прогнозам, эти навыки станут незаменимыми, что повлияет на появление смежных профессий,...
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