ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Профессии будущего требуют знания IТ-технологий

18.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

IТ-специалисты по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке труда. По прогнозам, эти навыки станут незаменимыми, что повлияет на появление смежных профессий, например IТ-медик или разработчик нейроинтерфейсов - управление человекоподобными роботами.

БГТУ готовит востребованные кадры для IT-индустрии страны

Почти 90 % выпускников Белорусского государственного технологического университета распределяются в компании-резиденты ПВТ. Согласно опросам, среди студентов IТ-специальностей - половина к началу 3 курса имеет стажировку в той или иной организации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IТ-специалисты по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке труда. По прогнозам, эти навыки станут незаменимыми, что повлияет на появление смежных профессий,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект "На контроле Президента" смотрите в среду после "Панорамы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика