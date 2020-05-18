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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента Беларуси продолжает решать вопросы граждан Прямые телефонные линии работают с 9:00 и до полудня. Жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы...

Прямые телефонные линии работают с 9:00 и до полудня.Жители любого населенного пункта могут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Сегодня в Гродненском облисполкоме на связь выйдет Иван Лавринович, а завтра в Мингорисполкоме - Виталий Прима. В рамках работы с обращениями и контроля взаимодействия местных органов власти с населением, пройдет и выездной прием граждан.21 мая в Крупском райисполкоме состоится встреча с заместителем главы Администрации Президента Андреем Кунцевичем.