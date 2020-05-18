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Курсы валют на 18 мая. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
18.05.2020 10:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на последних тогах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал.
На 18 мая 2020 года по Нацбанку установлены такие официальные курсы:
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Доллар и евро на последних тогах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал. На 18 мая 2020 года по Нацбанку установлены такие официальные курсы: Доллар США -...
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