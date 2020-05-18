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В Осиповичах открыли новый корпус подготовки ракетчиков и артиллеристов

18.05.2020 10:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обновленное здание, современные тренажеры и комплексные подходы при подготовке. В Осиповичах открыли обновленный корпус для обучения и подготовки военнослужащих. В нем оборудовали и оснастили 17 учебных классов для ракетчиков и артиллеристов. Например, имеется аудитория изучения матчасти боевой машины и пусковой установки "Точка", а также учебный тренажер самоходной пушки "Гиацинт-С". Тренажеры позволят комплексно и эффективно готовить расчеты и механиков-водителей самоходных установок, при этом позволят сэкономить ресурс боевой техники.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии ВС - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС Беларуси: "Это позволит сэкономить средства на подготовку подразделений и воинских частей. Это повысит боевую готовность и боевую выучку личного состава. Учебный корпус предназначен для проведения занятий одиночной боевой подготовки и освоения специальности военнослужащего. В дальнейшем слаживание уже, естественно, это поля, это техника, это в составе подразделений". 

Сегодня проводится большая работа по обустройству военных городков, чтобы были созданы все условия для военнослужащих.

 
 
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Обновленное здание, современные тренажеры и комплексные подходы при подготовке. В Осиповичах открыли обновленный корпус для обучения и подготовки...
 
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