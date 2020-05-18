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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Осиповичах открыли новый корпус подготовки ракетчиков и артиллеристов Обновленное здание, современные тренажеры и комплексные подходы при подготовке. В Осиповичах открыли обновленный корпус для обучения и подготовки...

Обновленное здание, современные тренажеры и комплексные подходы при подготовке. В Осиповичах открыли обновленный корпус для обучения и подготовки военнослужащих. В нем оборудовали и оснастили 17 учебных классов для ракетчиков и артиллеристов. Например, имеется аудитория изучения матчасти боевой машины и пусковой установки "Точка", а также учебный тренажер самоходной пушки "Гиацинт-С". Тренажеры позволят комплексно и эффективно готовить расчеты и механиков-водителей самоходных установок, при этом позволят сэкономить ресурс боевой техники.Сегодня проводится большая работа по обустройству военных городков, чтобы были созданы все условия для военнослужащих.