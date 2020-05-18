В некоторых домах в микрорайонах Уручье и Восток несколько дней не будет горячей воды
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Источник материала:
Tut.by
Жители некоторых домов в столичных микрорайонах Восток и Уручье на несколько дней останутся без горячей воды. Об этом «Минскэнерго». сообщает
Сейчас реконструируют тепловую магистраль возле Национальной библиотеки. По проекту работу должны завершить в октябре, к началу отопительного сезона.
Пока необходимо врезать временный трубопровод, который позволит строителям дальше реконструировать тепломагистраль. На это время отключат горячую воду с 9.00 18 мая (уже сегодня) до 17.00 20 мая по этим адресам:
ул. Гинтовта, 3, 5, 5а, б, в, 9, 50;
ул. Городецкая, 30;
ул. К. Туровского, 5;
ул. Ложинская, 4;
ул. Мстиславца, 9, 11;
пр-т Независимости, 177;
ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Подгорная, 67;
ул. Шафарнянского, 11, 18;
ул. Шугаева, 2;
ул. Академика Высоцкого, 1, 3; 7;
ул. Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 38, 36, 40, 44, 48;
ул. Городецкая, 3, 5, 7, 8, 9, 11 к1, к2, 13, 14, 15, 2, 6, 10, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36к1, к2, 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68, 70;
ул. К. Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26;
ул. Копиевича, 3, 5, 7;
ул. Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23;
Минский р-н, ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15а, 15 В, 17, 20;
ул. Михайлашева, 1, 5;
ул. Мстиславца, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24;
ул. Навуковая, 2, 4, 6;
пр. Независимости, 146 а-150, 179, 181, 183, 185;
ул. Огинского, 4, 6;
ул. Острошицкая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 21, 23;
ул. Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23 г;
ул. Ф. Скорины, 5, 15а;
ул. Шафарнянская, 1, 2, 2а, б, 3, 4, 6, 8, 14;
ул. Шугаева, 17.
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Жители некоторых домов в столичных микрорайонах Восток и Уручье на несколько дней останутся без горячей воды. Об этом сообщает «Минскэнерго».
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