В некоторых домах в микрорайонах Уручье и Восток несколько дней не будет горячей воды

Источник материала: Tut.by

Жители некоторых домов в столичных микрорайонах Восток и Уручье на несколько дней останутся без горячей воды. Об этом сообщает «Минскэнерго».

Сейчас реконструируют тепловую магистраль возле Национальной библиотеки. По проекту работу должны завершить в октябре, к началу отопительного сезона.

Пока необходимо врезать временный трубопровод, который позволит строителям дальше реконструировать тепломагистраль. На это время отключат горячую воду с 9.00 18 мая (уже сегодня) до 17.00 20 мая по этим адресам:

ул. Гинтовта, 3, 5, 5а, б, в, 9, 50;

ул. Городецкая, 30;

ул. К. Туровского, 5;

ул. Ложинская, 4;

ул. Мстиславца, 9, 11;

пр-т Независимости, 177;

ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Подгорная, 67;

ул. Шафарнянского, 11, 18;

ул. Шугаева, 2;

ул. Академика Высоцкого, 1, 3; 7;

ул. Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 38, 36, 40, 44, 48;

ул. Городецкая, 3, 5, 7, 8, 9, 11 к1, к2, 13, 14, 15, 2, 6, 10, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36к1, к2, 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68, 70;

ул. К. Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26;

ул. Копиевича, 3, 5, 7;

ул. Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23;

Минский р-н, ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15а, 15 В, 17, 20;

ул. Михайлашева, 1, 5;

ул. Мстиславца, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24;

ул. Навуковая, 2, 4, 6;

пр. Независимости, 146 а-150, 179, 181, 183, 185;

ул. Огинского, 4, 6;

ул. Острошицкая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 21, 23;

ул. Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23 г;

ул. Ф. Скорины, 5, 15а;

ул. Шафарнянская, 1, 2, 2а, б, 3, 4, 6, 8, 14;

ул. Шугаева, 17.