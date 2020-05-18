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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снять деньги в банкомате Беларусбанка без карты - легко Получить наличные в банкоматах без использования карточки либо сделать такой перевод другому человеку, который вы также без труда оформите в банкомате или...

Получить наличные в банкоматах без использования карточки либо сделать такой перевод другому человеку, который вы также без труда оформите в банкомате или посредством Интернет-банкинга/М-банкинга, повторюсь без использования карты! Держатели карты Беларусбанка по всей стране получили новую уникальную возможность. Все подробности расскажем этим финансовым утром с главным банком страны.