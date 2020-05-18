В Беларуси готовятся ввести штрафные баллы для нарушителей. Как это будет

Балльная система оценки нарушений ПДД для водителей внесена в новый проект КоАП, идет общественное обсуждение.

«Профилактическая роль штрафных баллов заключается в предупреждении систематического нарушения правил дорожного движения и предотвращении ситуации, в которой лицо может быть лишено права управления транспортными средствами», - говорится в обосновании к проекту Кодекса об административных правонарушениях.

Документ до 27 мая находится на общественном обсуждении, изучить его и высказать мнение можно на Национальном правовом портале, сообщает «Интерфакс-Запад».

Предлагается применять штрафные баллы при нарушении правил эксплуатации автомобиля, перевозки пассажиров, проезда железнодорожных переездов, превышении скорости движения, невыполнении требований сигналов регулирования дорожного движения и др.

За совершение административного проступка будет начисляться 1, значительного административного правонарушения – 2, грубого административного правонарушения – 3 штрафных балла. Начисление штрафных баллов может применяться одновременно с привлечением виновного лица к ответственности, т. е. могут и оштрафовать и баллы списать.

Проступки — нарушения, за которые штраф не превышает 10 базовых величин, значительные — за которые полагается конфискация, депортация, штраф более десяти базовых. Грубые — за которые предусмотрены общественные работы, арест, лишения прав, повторное совершение которых влечет уголовную ответственность.

Если за год накопятся более десяти баллов, то виновник будет лишен водительских прав на полгода. Кроме того, если их будет более шести, то увеличится размер штрафа.

Штрафные баллы будут списаны: через год после начисления или после наказания за 10 баллов.

Госавтоинспекция планирует разработать специальное приложение для мобильных телефонов, благодаря которому водители смогут узнать, сколько баллов им начислено за нарушения ПДД, пишут Naviny.by.

Введение балльной системы уже несколько раз откладывалось.