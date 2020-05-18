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Сотрудникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидситуации

18.05.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ подписал Глава государства. Речь о поддержке людей, занятых в домах-интернатах, отделениях круглосуточного пребывания. 14 тысяч человек в это непростое время продолжают ухаживать, оказывать медицинскую помощь самым уязвимым категориям граждан - пенсионерам и инвалидам. 

Более того, чтобы не допустить попадания вируса, трудятся в полной изоляции по вахтовому методу. Согласно указу, такая работа будет поощряться рублем. Так, при выявлении в организациях случаев инфекции, а также контактов с инфицированными людьми и контактами первого уровня врачам-специалистам полагается 1500 рублей. Медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 1300 рублей, иным работникам - 900 рублей. При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекции врач-специалист получит сверх  500 рублей, медработник со средним специальным медобразованием - 400 рублей, иные работники - 250.

 
 
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Соответствующий указ подписал Глава государства. Речь о поддержке людей, занятых в домах-интернатах, отделениях круглосуточного пребывания. 14 тысяч человек в это...
 
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