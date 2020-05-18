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В Могилеве волонтеры высадили кедры в Печерском парке

18.05.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Будний день, полдень, веселая группа могилевчан двигается в сторону Печерского лесопарка. У прогулки есть благородная цель - посадить 250 кедров. Краткий инструктаж, и участники акции приступают к главному - посадке. Молоденький саженец плотно обжимают землей и поливают. 

Правда, лопат у начинающих лесников не очень много, зато фотоаппаратами запаслись все. Поддержать зеленую акцию решили и взрослые, и дети. Самым младшим участникам 3 года. Они успевают и с флорой познакомиться, и с фауной. На свои саженцы юные садоводы повязывают цветные ленточки, чтобы потом перенести их на колышки и через много-много лет любоваться своими деревьями. Кстати, кедр в отличие от многих видов лесных деревьевне боится дыма и копоти городских предприятий. Более того, кедры отлично очищают загазованный воздух. За три года активисты группы "Сохраним Печерский лесопарк" высадили 2 700 деревьев. Они делают все, чтобы сохранить  этот уникальный природный парк.      

Михаил Копычко, организатор акции "Сохраним Печерский лесопарк": "Уже два года как два раза приезжали ученые из Института ботаники. И в этом году горисполком уже выделил 7 тысяч рублей на окончательное исследование Печерского лесопарка и придание ему статуса либо памятника природы, либо заказника местного значения". 

А для могилевчан главное - что их любимый город останется таким же зеленым и чистым.

 
Теги: знакомства
 
 
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Будний день, полдень, веселая группа могилевчан двигается в сторону Печерского лесопарка. У прогулки есть благородная цель - посадить 250 кедров. Краткий инструктаж,...
 
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