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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как стереть цветные карандаши с бумажных страниц? Если у вас есть дети, то 100 процентов хотя бы однажды вы обнаруживали дополнительные иллюстрации в какой-нибудь книжке. Например, библиотечной. И как теперь стереть...

Если у вас есть дети, то 100 процентов хотя бы однажды вы обнаруживали дополнительные иллюстрации в какой-нибудь книжке. Например, библиотечной. И как теперь стереть цветные карандаши с бумажных страниц?Проверим лайфхаки из интернета. А именно: яйцо, канцелярский ластик плюс малярный скотч, стиральный порошок и ластик-клячку.Итак, очищаем сваренное вкрутую, еще горячее яйцо. Слегка обжигает пальцы, но на какие жертвы не пойдешь ради чистоты книжных страниц. Катаем яйцо по самодеятельному художеству. По плану, белок должен впитать в себя следы карандашей.Следующий рисунок бережно обрабатываем обычным канцелярским ластиком. Задача - не стереть бумагу до дыр, а всего лишь приподнять верхний слой пигментов. Теперь за дело берется малярный скотч. Наклеиваем его и аккуратно продавливаем ручкой перед тем, как оторвать.Из стирального порошка готовим пасту. Она не должна быть слишком жидкой, чтобы не испортить бумагу. Осталось нанести полученную белую массу на рисунок и хорошенько поработать зубной щеткой.Ластик-клячка - особо мягкая и пластичная стирательная резинка. Продается в отделах для художников. Приступаем к процессу очищения.1. Вареное яйцо только размазало рисунок и раскрошилось. Такой способ явно не годится для спасения книг.2. Малярная лента оторвала верхний слой бумаги. Сомнительный способ удалить ненужный рисунок цветными карандашами.3. Стиральный порошок оказался совершенно бесполезен. Детское творчество цветными карандашами осталось в целости и сохранности.4. Ластик-клячка работает! Бумага не стала первозданно белой, но цветные карандаши значительно стерлись. После клячки можно пройтись обычным ластиком, эффект будет еще заметнее.