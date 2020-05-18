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Следователи установили подробности страшной аварии в Борисовском районе

19.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погибший водитель Renault  был лишен прав в 2018 году за пьяную езду. Следователи установили подробности страшной аварии в Борисовском районе, где погибли 6 человек. Накануне вечером автомобиль Renault , двигаясь по трассе М-1, выехал на встречную, где столкнулся с машиной Geely, а после с автопоездом. В результате происшествия погибли все люди, находившиеся в салоне Renault , а это 6 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Тему продолжит Владимир Королев. 

По этическим причинам мы не можем показать все кадры страшной аварии.   Из 6 погибших лишь двое опознаны. Идентифицировали их благодаря документам в личных вещах. Шансов выжить при таком столкновении не было, говорят эксперты. В результате сильного удара автомобиль разорвало на куски.  6 человек, которые находились в салоне Renault , погибли мгновенно. Всю ночь следователи и эксперты работали на месте трагедии. На время был перекрыт участок трассы М1, там проводились следственный действия.

Почему машина выехала на встречную, а 30-летний водитель не среагировал на этот маневр, с какой скоростью ехал автомобиль,  почему в легковой машине находилось 6 человек. На эти вопросы только предстоит ответить следователям и экспертам.

Водители фуры ДАФ и внедорожника Geely не пострадали. После осмотра медиками они были отпущены.

При освидетельствовании свыше 0,8 промилле в ГАИ предлагают штрафовать до 5000 рублей

Уже известно, что погибший шофер Renault в 2018 году был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. С начала года в Беларуси 7 тысяч водителей лишились прав из-за пьяной езды.  Все они были оштрафованы на сумму до 2,5 тысячи рублей. Между тем Госавтоинспекция предлагает разграничить слабое и сильное алкогольное опьянение и ужесточить наказание. При освидетельствовании свыше 0,8 промилле в ГАИ предлагают штрафовать до 5000 рублей. 

В Борисовском районе работа по установлению личностей остальных погибших продолжается. Назначен ряд экспертиз - судебно-медицинская, транспортно-трасологическая, автотехническая и другие. Следователи  обращаются к очевидцам аварии, которые располагают какой-либо информацией, откликнуться и помочь расследованию. Звоните по телефонам /044/ 502 50 02,  /017/ 389 50 02.
 
 
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Погибший водитель Renault  был лишен прав в 2018 году за пьяную езду. Следователи установили подробности страшной аварии в Борисовском районе, где погибли 6 человек....
 
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