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Более 1 млн рублей из спецфонда Президента направят на поддержку одаренных учащихся и студентов

18.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один шаг,  принятый сегодня на высшем уровне, направлен на поддержку подрастающего поколения и молодежи. Глава государства утвердил решение совета специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Обладателями стипендий станут 199 студентов и курсантов учреждений высшего образования. Также денежными премиями поощрены победители ряда международных олимпиад и турниров. Всего на эти цели за счет средств резервного фонда Главы государства из республиканского бюджета выделено более 1 млн  рублей.

 
 
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Еще один шаг,  принятый сегодня на высшем уровне, направлен на поддержку подрастающего поколения и молодежи. Глава государства утвердил решение совета...
 
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