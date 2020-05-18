Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике" после "Панорамы" То, что раньше казалось фантастикой, сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое...

То, что раньше казалось фантастикой, сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем сегодня в "Понятной политике".