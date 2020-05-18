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Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике" после "Панорамы"
18.05.2020 22:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТо, что раньше казалось фантастикой, сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем сегодня в "Понятной политике".
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То, что раньше казалось фантастикой, сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое...
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