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Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике" после "Панорамы"

18.05.2020 22:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

То, что раньше казалось фантастикой,  сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь? Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр  расскажем сегодня в "Понятной политике". 

 
 
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То, что раньше казалось фантастикой,  сегодня наша жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое...
 
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