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За нарушения правил дорожного движения будет предусмотрена балльная система наказаний

18.05.2020 20:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена балльная система наказаний. Сейчас проект документа вынесли на общественное обсуждение. Высказать свое мнение можно на Национальном правовом портале до 27 мая. Суть нововведения проста: собрал 10 или более баллов - лишаешься прав на полгода.

Количество штрафных баллов  зависит от нарушений. Проектом кодекса предусмотрена градация правонарушений. Например, 1 балл дадут за так называемый административный проступок: непристегнутый ремень, езда без техосмотра или стоянка в неположенном месте. 2 балла могут быть за превышение скорости больше чем на 40 к/ч. 3 балла начислят за грубое правонарушение: езда за рулем в пьяном виде или передача управления нетрезвому. При этом баллы будут начисляться с того момента, когда в силу вступит постановление о наложении административного взыскания. Если постановление отменят,  штрафные отметки аннулируют. Баллы не будут вечными, через год с момента начисления  их спишут. 

Еще раз отметим, все замечания и предложения можно еще высказать.

 
 
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За нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена балльная система наказаний. Сейчас проект...
 
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