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Исторический музей вдвое увеличил интернет-аудиторию





Национальный художественный показывает онлайн экспонаты, которые не покидали фонды





Витебский музей Марка Шагала проверяет знания своей аудитории

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благодаря онлайн-формату фонды музеев посетили десятки желающих Пример того, как высокие разработки помогают людям. Благодаря онлайн-формату международный день музеев сегодня смогли отметить не только специалисты. Фонды...

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