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Акция "Чистый водоем»" проходит в Беларуси
19.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с волонтерами наводят порядок на побережьях и местах отдыха у водоемов и рек. Присоединиться к инициативе приглашают жителей всех регионов. Причем необходимый инвентарь для уборки готовы предоставить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов. Такую акцию проводят уже несколько лет подряд. Как отмечают организаторы, с каждым годом загрязненных территорий становится все меньше.
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Сохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с...
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