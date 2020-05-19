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Акция "Чистый водоем»" проходит в Беларуси

19.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с волонтерами наводят порядок на побережьях и местах отдыха у водоемов и рек. Присоединиться к инициативе приглашают жителей всех регионов. Причем необходимый инвентарь для уборки готовы предоставить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов. Такую акцию проводят уже несколько лет подряд. Как отмечают организаторы, с каждым годом загрязненных территорий становится все меньше. 
 
 
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Сохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с...
 
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