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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Чистый водоем»" проходит в Беларуси Сохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с...

Сохранить живописные пейзажи в разных уголках страны. Экологическая акция "Чистый водоем" проходит в Беларуси. Представители природоохранных организаций вместе с волонтерами наводят порядок на побережьях и местах отдыха у водоемов и рек. Присоединиться к инициативе приглашают жителей всех регионов. Причем необходимый инвентарь для уборки готовы предоставить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов. Такую акцию проводят уже несколько лет подряд. Как отмечают организаторы, с каждым годом загрязненных территорий становится все меньше.