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Документальный фильм "Жировичи. Пять веков истории" в 21:50 на "Беларусь 1"
19.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамый крупный монастырский комплекс Беларуси. Обитель, которая ни разу не закрывалась за пять веков существования. Жировичи - духовный центр страны. История монастыря еще мало исследована, и многие события напоминают легенды. Неизвестные факты православной обители и ее главной святыни в документальном фильме Агентства теленовостей "Жировичи. Пять веков истории" - в эфире
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Самый крупный монастырский комплекс Беларуси. Обитель, которая ни разу не закрывалась за пять веков существования. Жировичи - духовный центр страны. История...
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