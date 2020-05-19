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Сегодня стартует третий этап репетиционного тестирования

19.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году его можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на интернет-страничке РИКЗ и пройти тестирование в любое удобное время. Испытание организуют по 15 учебным предметам.
 
 
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В этом году его можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в...
 
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