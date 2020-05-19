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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня стартует третий этап репетиционного тестирования В этом году его можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в...

В этом году его можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на интернет-страничке РИКЗ и пройти тестирование в любое удобное время. Испытание организуют по 15 учебным предметам.