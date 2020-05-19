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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Центры безопасности МЧС переходят на онлайн-обучение Центр безопасности МЧС Гомельской области запустил серию онлайн-трансляций. Спасатели ведут прямые эфиры с интерактивных локаций центра. Рассказывают и...

Центр безопасности МЧС Гомельской области запустил серию онлайн-трансляций. Спасатели ведут прямые эфиры с интерактивных локаций центра. Рассказывают и показывают, что делать в чрезвычайной ситуации, как оказывать первую помощь и как оперативно вызвать службу спасения. Также проводят виртуальные экскурсии по центру. Расписание эфиров можно найти в официальных группах в социальных сетях.Денис Крюк, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Беларуси:Также гомельские спасатели запустили проект "Фрисби Секьюрити". Открывает его 4-минутное видео о семейном досуге. Главные герои - спасатели и их близкие. В ролике показывают, как они проводят время с пользой в семейном кругу. Челлендж предложили поддержать и другим пользователям интернета.