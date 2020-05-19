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Центры безопасности МЧС переходят на онлайн-обучение
19.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦентр безопасности МЧС Гомельской области запустил серию онлайн-трансляций. Спасатели ведут прямые эфиры с интерактивных локаций центра. Рассказывают и показывают, что делать в чрезвычайной ситуации, как оказывать первую помощь и как оперативно вызвать службу спасения. Также проводят виртуальные экскурсии по центру. Расписание эфиров можно найти в официальных группах в социальных сетях.
Денис Крюк, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Беларуси: "В рамках республиканской акции "Не оставляйте детей одних" спасатели используют новую инновационную форму работы с детьми. Для тех, кто не может добраться в центр безопасности, можно из любого уголка нашей Гомельской области посмотреть прямой эфир, онлайн-стримы. Это может использовать и педагог ОБЖ для того, чтобы со своими ребятами рассмотреть какую-то одну из тем учебного курса, а также родители, заинтересованные в безопасности своего ребенка".
Также гомельские спасатели запустили проект "Фрисби Секьюрити". Открывает его 4-минутное видео о семейном досуге. Главные герои - спасатели и их близкие. В ролике показывают, как они проводят время с пользой в семейном кругу. Челлендж предложили поддержать и другим пользователям интернета.
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Центр безопасности МЧС Гомельской области запустил серию онлайн-трансляций. Спасатели ведут прямые эфиры с интерактивных локаций центра. Рассказывают и...
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