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Прямые телефонные линии продолжает проводить Администрация Президента
19.05.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Сегодня в Мингорисполкоме граждан выслушает Виталий Прима.
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С 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном...
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