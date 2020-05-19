|
Наталья Кочанова сегодня проведет прямую телефонную линию
19.05.2020 09:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители власти продолжают помогать гражданам в решении проблемных вопросов. Сегодня прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 11 утра до 2 часов дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители власти продолжают помогать гражданам в решении проблемных вопросов. Сегодня прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)