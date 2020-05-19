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Порывистый ветер и дожди в прогнозе синоптиков на этой неделе

19.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Беларуси. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 17 градусов. Ночью же столбики термометра опустятся, в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 2-х. Такой температурный режим ниже климатической нормы на 2-7 градусов. 

Александр Беганский, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "До середины недели существенных изменений в характере погоды не будет. По-прежнему периодически будут наблюдаться кратковременные дожди. Также в отдельных районах ожидается сильный, порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах в основном от 2 до 8 градусов тепла. Днем преимущественно 9-16. В южных районах может быть на 1-2 градуса теплее". 

Прохладно и дождливо будет всю неделю. Нормализуются погодные условия лишь к концу мая. А вот настоящее тепло ожидается только с приходом календарного лета. 
 
 
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Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Беларуси. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди,...
 
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