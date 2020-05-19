Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порывистый ветер и дожди в прогнозе синоптиков на этой неделе Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Беларуси. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди,...

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Беларуси. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 17 градусов. Ночью же столбики термометра опустятся, в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 2-х. Такой температурный режим ниже климатической нормы на 2-7 градусов.Прохладно и дождливо будет всю неделю. Нормализуются погодные условия лишь к концу мая. А вот настоящее тепло ожидается только с приходом календарного лета.