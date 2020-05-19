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В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина
19.05.2020 10:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале
Постановление вступает в силу с 5 июня.
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Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом...
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