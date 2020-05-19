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В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина

19.05.2020 10:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале http://www.pravo.by/ В сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов выдача наличных держателям банковских карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля кассового оборудования, возможна с 5 июня этого года. На остальной территории страны - с 1 января 2022 года. Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги. Сумма наличных, которая выдается в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин включительно (сейчас 1 БВ - Br27).

Постановление вступает в силу с 5 июня.

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Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом...
 
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