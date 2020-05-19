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Курсы валют на 19 мая. Белорусский рубль укрепился к корзине валют

19.05.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль накануне укрепился к корзине валют. На это утро доллар 2 рубля 43 копейки. Евро 2 рубля 63. 100 российских рублей - 3 рубля 33 копейки белорусского. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль накануне укрепился к корзине валют. На это утро доллар 2 рубля 43 копейки. Евро 2 рубля 63. 100 российских рублей - 3 рубля 33 копейки белорусского. 
 
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