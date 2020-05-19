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Курсы валют на 19 мая. Белорусский рубль укрепился к корзине валют
19.05.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль накануне укрепился к корзине валют. На это утро доллар 2 рубля 43 копейки. Евро 2 рубля 63. 100 российских рублей - 3 рубля 33 копейки белорусского.
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Белорусский рубль накануне укрепился к корзине валют. На это утро доллар 2 рубля 43 копейки. Евро 2 рубля 63. 100 российских рублей - 3 рубля 33 копейки белорусского.
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