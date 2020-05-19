Жители Несвижского района перечислили из своих личных средств 4040 рублей на благотворительный счет медикам

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижская районная организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки активно включилась в акцию «Справимся вместе» по оказанию материальной помощи членам профсоюза организаций здравоохранения, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19.

Белорусским республиканским комитетом профсоюза работников здравоохранения был открыт благотворительный счет для этих целей.

Более тысячи работников учреждений образования и спорта района, членов профсоюза работников образования и науки, откликнулись на проведение акции и перечислили на благотворительный счет 4040 белорусских рублей из своих личных средств. Это весомый вклад педагогов и работников отрасли образования района в общую копилку для поддержки медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг в сложившейся непростой ситуации. Особую активность проявили работники Несвижской гимназии, Сновской СШ, Городейской вспомогательной школы-интерната.

Несвижский райком профсоюза работников образования и науки выступил также с инициативой оказать содействие членам отраслевого профсоюза в приобретении защитных средств. За счет профсоюзного бюджета централизованно было закуплено 1815 гигиенических многоразовых масок. Защитные средства получили все работники учреждений образования — члены отраслевого профсоюза.

“НН”.