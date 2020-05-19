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Весна-лето 2020 требует ярких красок даже от кроссовок

19.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Белые кроссовки - прекрасная базовая обувь для весенне-летнего сезона. Действительно, это палочка-выручалочка для большинства образов. И здесь они тоже смотрятся гармонично. Единственное но: несколько сезонов назад это выглядело действительно свежо и необычно. А теперь их носят все. Поэтому пора заменить их на что-то новенькое.

Что в тренде?

Весна-лето 2020 требует ярких красок даже от кроссовок. В тренде удобная обувь кислотных оттенков, цветные однотонные кроссовки и пары, разукрашенные во все цвета радуги. Смешные рисунки, кстати, тоже приветствуются. Как и платформа! С каждым днем все больше объемной спортивной обуви. Хотя и универсальные, аккуратные белые и черные кроссовки на каждый день тоже никуда не исчезли.

Трендовый образ № 1

Золото сейчас в тренде, в том числе и в обуви. А бежевому и белому золото просто рекомендовано. К тому же золотой цвет продублирован в принте на футболке. Поэтому золотые кроссовки очень даже в тему. 

Трендовый образ № 2

Необязательно подбирать обувь к однотонным вещам. Можно и к принтованным. Внимательно смотрим на цвета, которые присутствуют на рисунке. В нашем случае на жилетке присутствуют голубые и синие оттенки, а значит, аксессуары можем подобрать соответствующие.

Модный лайфхак

Надоели кроссовки, но пока нет возможности купить новые? Тогда приобретите дополнительные шнурки разных цветов. При фигуре типа прямоугольник можно создать талию, используя средний или широкий ремень. Это бюджетно и гарантирует свежие образы.

Модные выводы

Белые кроссовки - далеко уже не новость. Слишком предсказуемо. Гораздо интереснее смотрится золотая обувь – в тон бежевым брюкам.

Голубые кроссовки и подобранная к ним сумочка создают индивидуальный и свежий образ.

 
Теги: Новости
 
 
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Антиобраз Белые кроссовки - прекрасная базовая обувь для весенне-летнего сезона. Действительно, это палочка-выручалочка для большинства образов. И здесь они тоже...
 
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