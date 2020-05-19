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Работа коммунальных служб стала одной из главных тем обсуждения во время прямой телефонной линии

19.05.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа коммунальных служб стала одной из главных тем обсуждения сегодня во время прямой телефонной линии с помощником Президента, инспектором по городу Минску Виталием Примой. Среди вопросов, с которыми обратились жители столицы, - проведение капитального ремонта, благоустройство дворовых территорий и остановочных пунктов. Многие проблемы не удалось решить в районных администрациях, теперь по каждой из них проведут дополнительную проверку.

Всего на прямую телефонную линию поступило более 20 обращений. Минчан также волнуют вопросы строительства жилья и парковок, а также использования материнского капитала.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа коммунальных служб стала одной из главных тем обсуждения сегодня во время прямой телефонной линии с помощником Президента, инспектором по городу Минску...
 
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