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Турнир "Кубок Победы" впервые прошел в университете гражданской защиты МЧС

19.05.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В университете гражданской защиты МЧС прошел турнир по пожарно-спасательному спорту. Наш корреспондент также вышел на полосу препятствий. К слову, все оказалось не так уж просто. Казалось бы, что сложного взобраться по лестнице на 2 этаж. Но практика опять-таки доказывала обратное.

Турнир по пожарно-спасательному искусству "Кубок Победы" проходил впервые. И был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Виктор Зырянов, преподаватель университета гражданской защиты МЧС Беларуси: "Пожарно-спасательный спорт является лидирующим. 85 лет со дня образования пожарно-спасательного спорта. В наших соревнованиях принимают участие более 30 спортсменов".

На протяжении двух дней спортсмены мужских сборных университета МЧС соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4х100 метров и боевом развертывании. Девушки же состязались в личном первенстве. К слову, многие курсанты - призеры международных соревнований.

Анастасия Демидович, курсант университета гражданской защиты МЧС Беларуси: "Пожарно-спасательным спортом я занимаюсь 3 года. В 2018 году на чемпионате мира я стала серебряным призером в личном зачете. В общекомандном зачете мы стали чемпионами мира".

Через мгновение вы увидите боевое развертывание. Ребятам нужно забрать и подать воду в рукавную линию и потушить условный пожар. Все это делается за считанные секунды.

Илья Наумов, курсант университета гражданской защиты МЧС Беларуси: "Занимаюсь пожарно-спасательным спортом около 5 лет. Адреналин переполняет тебя. Вчера я показал лучшее время на штурмовой лестнице. На 100-метровой полосе с препятствиями я выиграл этот кубок".

Курсанты МЧС  показали профессионализм, подтвердив высокие стандарты обучения в университете. Они чтят память героев и жертв Великой Отечественной войны. Завершила турнир знаковая композиция Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы".

 
 
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В университете гражданской защиты МЧС прошел турнир по пожарно-спасательному спорту. Наш корреспондент также вышел на полосу препятствий. К слову, все оказалось...
 
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