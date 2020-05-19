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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турнир "Кубок Победы" впервые прошел в университете гражданской защиты МЧС В университете гражданской защиты МЧС прошел турнир по пожарно-спасательному спорту. Наш корреспондент также вышел на полосу препятствий. К слову, все оказалось...

В университете гражданской защиты МЧС прошел турнир по пожарно-спасательному спорту. Наш корреспондент также вышел на полосу препятствий. К слову, все оказалось не так уж просто. Казалось бы, что сложного взобраться по лестнице на 2 этаж. Но практика опять-таки доказывала обратное.Турнир по пожарно-спасательному искусству "Кубок Победы" проходил впервые. И был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.На протяжении двух дней спортсмены мужских сборных университета МЧС соревновались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4х100 метров и боевом развертывании. Девушки же состязались в личном первенстве. К слову, многие курсанты - призеры международных соревнований.Через мгновение вы увидите боевое развертывание. Ребятам нужно забрать и подать воду в рукавную линию и потушить условный пожар. Все это делается за считанные секунды.Курсанты МЧС показали профессионализм, подтвердив высокие стандарты обучения в университете. Они чтят память героев и жертв Великой Отечественной войны. Завершила турнир знаковая композиция Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы".