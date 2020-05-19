Решение Кореличского райисполкома об определении в Кореличском районе мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь

Кореличский районный исполнительный комитет
Решение
18 мая 2020 г. № 293
г.п.Кореличи
Об определении в Кореличском районе мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь
На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Кореличский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в Кореличском районе следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
на расстоянии менее 50 метров от здания Кореличского районного исполнительного комитета, суда, прокуратуры;
на территории учреждения здравоохранения «Кореличская центральная районная больница».
2. Отделу внутренних дел Кореличского районного исполнительного комитета обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Полымя».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Кореличского районного исполнительного комитета Чичкана Е.Н.
Председатель Г.Н. Шатуев Управляющий делами С.Е. Трибуть