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В Минске в этом году не будет выпускных вечеров

19.05.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аттестаты столичным выпускникам вручат 10 июня. Вечерних торжественных мероприятий не будет. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.

Вручение документа должно состояться в течение дня: конкретное время определяет школа.

— Никаких вечерних торжественных мероприятий не планируется, — отметили в комитете по образованию.

В нынешнем году столичные школы оканчивают более 9600 одиннадцатиклассников.

Ранее в Министерстве образования сообщали, что выпускные в Беларуси пройдут 10 и 11 июня, последний звонок для учащихся 9 и 11 классов столичных средних школ прозвенит 29 мая, для учащихся остальных регионов — 30 мая.

Министр образования Игорь Карпенко 14 мая говорил что, по его мнению, вручение аттестатов должно пройти в торжественной обстановке. Формат школы могут выбрать самостоятельно, это касается и проведения выпускных вечеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Аттестаты столичным выпускникам вручат 10 июня. Вечерних торжественных мероприятий не будет.
 
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