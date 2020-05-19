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В Минске в этом году не будет выпускных вечеров
19.05.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аттестаты столичным выпускникам вручат 10 июня. Вечерних торжественных мероприятий не будет. Об этом сообщает агентство
Вручение документа должно состояться в течение дня: конкретное время определяет школа.
— Никаких вечерних торжественных мероприятий не планируется, — отметили в комитете по образованию.
В нынешнем году столичные школы оканчивают более 9600 одиннадцатиклассников.
Ранее в Министерстве образования сообщали, что выпускные в Беларуси
Министр образования Игорь Карпенко 14 мая
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Аттестаты столичным выпускникам вручат 10 июня. Вечерних торжественных мероприятий не будет.
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