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Прогноз погоды на 20 мая
19.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс. Днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с, в отдельных районах по северо-востоку республики - грозы.
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Ночью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных...
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