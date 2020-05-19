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Прогноз погоды на 20 мая

19.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ночью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс. Днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с, в отдельных районах по северо-востоку республики - грозы.
 
 
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Ночью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных...
 
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