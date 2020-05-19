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В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика
19.05.2020 19:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГоловоломка, которая объединяет поколения. В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика. Игра быстро стала популярной в мире. И даже превратилась в спортивный снаряд. В столице и Минской области проводят и соревнования по спидкубингу - собирание головоломки на скорость. Организуют тренинги и мастер-классы, сейчас в формате онлайн. При помощи видеосвязи о необычном виде спорта - тренер и судья Владислав Пятница. Кстати, в мире существует свыше 20 разновидностей головоломки разных форм и размеров.
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Головоломка, которая объединяет поколения. В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика. Игра быстро стала популярной в мире. И даже превратилась в спортивный...
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