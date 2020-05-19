ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика

19.05.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Головоломка, которая объединяет поколения. В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика. Игра быстро стала популярной в мире. И даже превратилась в спортивный снаряд. В столице и Минской области проводят и соревнования по спидкубингу - собирание головоломки на скорость. Организуют тренинги и мастер-классы, сейчас в формате онлайн. При помощи видеосвязи о необычном виде спорта - тренер и судья Владислав Пятница. Кстати, в мире существует свыше 20 разновидностей головоломки разных форм и размеров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Головоломка, которая объединяет поколения. В этот день 46 лет назад был создан кубик Рубика. Игра быстро стала популярной в мире. И даже превратилась в спортивный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске в этом году не будет выпускных вечеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика