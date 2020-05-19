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Во время прямой телефонной линии в Бресте обращения граждан выслушал Анатолий Маркевич

19.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О безбарьерной среде, зарплатах и трудоустройстве говорили сегодня с помощником Президента, инспектором по Брестской области - обращения граждан выслушал Анатолий Маркевич во время прямой телефонной линии в Бресте. Как оказалось, некоторые вопросы действительно требуют внимания республиканских инстанций. Так, житель Столинского района пожаловался на недобросовестного продавца: он перечислил деньги за машину, а в итоге остался и без средств, и без авто (компания якобы разорилась).

Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области: "Нужно вносить определенные корректировки в действующее законодательство, чтобы истец имел полное право на законных основаниях требовать или товара, или возврата денег. Пока данные механизм не совсем урегулирован. Поэтому мы обязательно обобщим все случаи в масштабах Брестской области и будем выходить с ходатайством, чтобы с участием юристов рассмотреть ситуацию".

За помощью обратились почти 2 десятка человек. На каждый вопрос будет дан официальный ответ в письменной форме. В некоторых случаях специальная комиссия выйдет на место, чтобы разобраться в проблеме.

 
Теги: Брест
 
 
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О безбарьерной среде, зарплатах и трудоустройстве говорили сегодня с помощником Президента, инспектором по Брестской области - обращения граждан выслушал...
 
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