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Во время прямой телефонной линии в Бресте обращения граждан выслушал Анатолий Маркевич
19.05.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО безбарьерной среде, зарплатах и трудоустройстве говорили сегодня с помощником Президента, инспектором по Брестской области - обращения граждан выслушал Анатолий Маркевич во время прямой телефонной линии в Бресте. Как оказалось, некоторые вопросы действительно требуют внимания республиканских инстанций. Так, житель Столинского района пожаловался на недобросовестного продавца: он перечислил деньги за машину, а в итоге остался и без средств, и без авто (компания якобы разорилась).
Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области: "Нужно вносить определенные корректировки в действующее законодательство, чтобы истец имел полное право на законных основаниях требовать или товара, или возврата денег. Пока данные механизм не совсем урегулирован. Поэтому мы обязательно обобщим все случаи в масштабах Брестской области и будем выходить с ходатайством, чтобы с участием юристов рассмотреть ситуацию".
За помощью обратились почти 2 десятка человек. На каждый вопрос будет дан официальный ответ в письменной форме. В некоторых случаях специальная комиссия выйдет на место, чтобы разобраться в проблеме.
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О безбарьерной среде, зарплатах и трудоустройстве говорили сегодня с помощником Президента, инспектором по Брестской области - обращения граждан выслушал...
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